Eva Ducci règle ses comptes avec son ex

Téléréalité : Eva Ducci: «Vivian est un pervers narcissique»

La starlette de téléréalité règle ses comptes avec son ex qui lui aurait fait vivre l’enfer sur le tournage de la «Bataille des Couples 3».

La guerre est déclarée entre Eva Ducci et son ex, Vivian Grimigni. Les deux candidats de téléréalité, qui viennent d’être éliminés de la «La Bataille des Couples 3», sur TFX, ne se supportent plus depuis qu’ils ont rompu en juillet 2021. Dans une récente interview accordée au blogueur Sam Zirah, le Français de 30 ans a raconté qu’il s’était rabiboché avec son ex juste après leur rupture, mais cela avait été un échec. «Ça n’a pas tenu du tout, c’était catastrophique. C’est la relation la plus toxique que j’ai eue. C’était une relation malsaine. On se remettait ensemble et deux jours après je voyais Eva en boîte, en sortie avec des mecs. Du coup, pour me venger, je me filmais avec des filles. C’était une guéguerre de qui va faire le plus de mal à l’autre. C’était horrible. Moi j’ai souffert tout l’été, j’ai crevé le martyre. J’ai plus été malheureux qu’heureux dans cette relation», a-t-il dit.