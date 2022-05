Tuerie dans une école au Texas : Eva et Irma, mortes en protégeant leurs élèves

Les deux enseignantes tombées sous les balles mardi à Uvalde sont parties en héroïnes.

Sur le site internet de son école, Eva Mireles présentait fièrement sa famille «drôle et aimante», composée de son mari Ruben, sa fille Adalynn et ses trois chats Callie, Kane et Koda. «J’aime courir, faire de la randonnée, et maintenant il est possible que vous me voyez sur un vélo», avait-elle écrit. Sur Twitter, la maman d’une élève a rendu hommage à l’enseignante décédée. «Elle était une belle personne et une professeure dévouée. Elle croyait en Gabby (…) Il n’y a pas de mots», a-t-elle témoigné.