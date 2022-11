Eva Herzog a la faveur du public et des partisans du PS

Eva Herzog, une candidate pas «gentille», néanmoins favorite

Dans un portrait de la candidate bâloise au Conseil fédéral Eva Herzog, la «NZZ am Sonntag» du jour estime que, même si elle n’est pas «gentille», elle est la favorite de la course sous la Coupole. Elle constituerait ainsi un «cas test», voire elle pourrait contredire une règle récemment décrite dans une étude de deux politologues de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Berne, Martina Flick Witzig et Adrian Vatter. Ils ont examiné les traits de personnalité des candidats au Conseil fédéral et la manière dont ils sont liés à leurs chances électorales. Leur conclusion: que ce sont finalement «les gentils et les aimables» qui y parvenaient.