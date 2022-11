Succession Sommaruga: Eva Herzog se lance aussi dans la course au Conseil fédéral

La conseillère aux États socialiste Eva Herzog entre à son tour en lice dans la course au Conseil fédéral. Après la Bernoise Evi Allemann mercredi soir et le Zurichois Daniel Jositsch mardi, la Bâloise a annoncé jeudi matin sa candidature devant la presse. Elle siège depuis décembre 2019 à la Chambre des cantons. «Je me sens prête, j’apporte ce qu’il faut», a-t-elle lancé.

Eva Herzog a justifié sa candidature par la «densité des problèmes auxquels la Suisse est confrontée», en évoquant la crise énergétique et la guerre en Ukraine. «Ce serait pour moi un immense privilège de contribuer à résoudre ces problèmes au sein du gouvernement», dit-elle. Elle se réjouit aussi de pouvoir discuter de la position de notre pays dans le monde, ses alliances ainsi que la question de la neutralité. «Ces questions me préoccupent vraiment, il faut les résoudre le plus vite possible et j’aimerais apporter quelque chose de fort au Conseil fédéral».