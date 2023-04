Qatargate: Eva Kaili est sortie de prison

«Le combat continue, avec la détermination de mes avocats. Nous parlerons bientôt, je vous remercie», a ajouté la vice-présidente déchue du Parlement européen. Elle s’exprimait en grec et en anglais à l’arrière d’une voiture qui avait quitté plus tôt la prison de Haren, où elle était détenue. Le juge d’instruction belge Michel Claise, qui enquête sur cette affaire de corruption présumée, avait décidé mercredi de sa sortie de prison et de sa détention à domicile sous bracelet électronique.