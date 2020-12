France : Evacuation à haut risque d’un homme de 300 kilos

Plus de 50 personnes ont été mobilisées, parmi lesquelles des policiers, des pompiers et des équipes médicales, pour procéder à ce qui est considéré comme une «opération à haut risque».

Plus de 50 personnes sont mobilisées, parmi lesquelles des policiers, des pompiers et des équipes médicales, a indiqué la préfecture (archives).

Plus de 50 personnes sont mobilisées, parmi lesquelles des policiers, des pompiers et des équipes médicales, a indiqué la préfecture.

Façade détruite

Me Codognès avait envoyé fin octobre une lettre au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander une intervention urgente. Quelques jours plus tard, son client et la Ligue nationale contre l’obésité avaient porté plainte contre X pour «non-assistance à personne en danger» et «omission de porter secours à personne en péril».