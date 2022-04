Genève – Evacuation de 250 élèves après un feu dans les toilettes

«Il y a quelque chose de grave qui se passe. La police et les pompiers sont sur place.» Lundi matin, un chauffeur de taxi qui passait devant l’Ecole de culture générale Ella-Maillart, peu avant 9h, s’est alarmé. Près de l’établissement scolaire, à la rue de l’Italie au centre-ville, 250 élèves étaient amassés sur le trottoir. Un incendie venait de se déclarer dans des WC au sous-sol, nécessitant l’évacuation des lieux. «On nous a signalé du papier de toilette qui brûlait. Le personnel de l’école a réussi à maîtriser le feu et a suivi la procédure d’évacuation. C’est une très bonne chose», relève Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS).