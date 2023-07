Incendies en Grèce: évacuations après une explosion

Sept avions et trois hélicoptères sont sur place pour éteindre les incendies qui durent depuis mercredi.

Trente personnes évacuées

«Une partie de l’entrepôt de munitions de la caserne de l’armée de l’air à Nea Aghialos est en feu et une explosion a eu lieu», a expliqué Yannis Artopios, précisant que sept avions et trois hélicoptères étaient sur place pour éteindre les incendies dans cette partie de la plaine de Thessalie qui brûle depuis mercredi. «Les avions opèrent dans la mesure du possible en raison des explosions» dans cet entrepôt de l’armée, a ajouté ce porte-parole.