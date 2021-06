Basketball - Evan Fournier flingue la grève des joueurs en France

L’Union des basketteurs professionnels (SNB) va déposer un appel à la grève des joueurs pour les quarts de finale de la Jeep Elite (1re division française), prévus les 20 et 21 juin. Pas certain donc que la saison puisse aller à son terme.

Ce coup de force a été motivé par les matches à répétition que les équipes ont été contraintes de disputer, pour rattraper le retard dû à la pandémie. «On peut dire que c’est mort, ce sont quand même les joueurs qui jouent… On a fait des compromis, mais là on n’a plus de gaz, c’est compliqué mentalement», a déclaré samedi Amara Sy au journal L’Équipe. L’ailier du Paris Basketball (2e division) est le président du syndicat qui a signé cet avis de grève.

Fournier se mêle au débat

Tony Parker fait les gros yeux

Il avait poursuivi son raisonnement en donnant l’exemple de la NBA: «Quand tu vois que les joueurs NBA ont fait 72 matches, des back-to-back sur back-to-back (2 matches en deux jours) cette année. Nous, on s’est reposés, on a joué de novembre à février un ou deux matches par mois et après, on ne veut même pas jouer. Franchement, c’est une blague!»