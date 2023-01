Golden Globes: Evan Peters primé pour son rôle controversé

Golden Globes : Evan Peters récompensé pour son rôle controversé

Il faut dire que si l’œuvre créée par Ryan Murphy a été saluée par la critique, elle a aussi choqué de nombreux téléspectateurs, à cause de ses scènes de meurtres particulièrement sordides. De plus, des familles des victimes du cannibale de Milwaukee, qui a tué 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991, ont été bouleversées par la diffusion du feuilleton, qui a cartonné sur Netflix. Celles-ci ont reproché à la plateforme de capitaliser sur le drame.