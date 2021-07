Fondateur de Snapchat - Evan Spiegel fait des dons de 100 millions en catimini

Pour une hausse des impôts des plus riches

Faire des dons c’est bien, payer davantage d’impôts c’est encore mieux. C’est ce qu’a laissé sous-entendre l’an dernier le co-fondateur de Snapchat: «Les investissements dans l’avenir de notre pays, qui rendront service aux enfants de nos enfants, vont devenir de plus en plus cher. Il nous faut un système d’imposition plus progressiste et une hausse des impôts pour les sociétés. En d’autres termes: des gens comme moi paieront davantage d’impôts. Je crois que ça en vaut la peine si cela permet de créer une société qui soit bénéfique pour tous.» Et Evan Spiegel n’est pas le seul à partager cet avis. Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, a affirmé en avril de cette année: «Nous soutenons une hausse de l’impôt sur les sociétés.» Jeff Bezos est l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus 188 milliards de dollars, selon «Forbes».