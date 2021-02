États-Unis : Evangéliques inquiets de la radicalisation de leurs fidèles

Plus d’une centaine de leaders religieux américains ont condamné dans une lettre ouverte la «radicalisation» croissante de certains chrétiens aux USA, à l’image de ceux qui ont pris d’assaut le Capitole.

Ces leaders religieux, au nombre dépassant une centaine, écrivent «reconnaître et condamner le rôle joué par le nationalisme chrétien dans l’insurrection violente, raciste et anti-américaine» du 6 janvier. Ce jour-là, certains des assaillants ont affirmé agir au nom du Christ, allant jusqu’à prononcer une prière publique dans l’édifice du Congrès occupé.

«Urgent» de dénoncer «cette violente mutation de notre foi»

«Nous reconnaissons que l’évangélisme, et en particulier l’évangélisme blanc, a été exposé à l’hérésie du nationalisme chrétien à cause d’une longue tradition de directeurs de la foi s’accommodant de la thèse de la suprématie blanche», affirment les religieux américains. «Nous ne voulons pas être des complices silencieux de ce péché», ajoutent-ils. Il est «urgent» de dénoncer «cette violente mutation de notre foi», disent ces responsables, à l’image des «nombreux dirigeants musulmans qui ont senti la nécessité de dénoncer les versions déviantes et violentes de leur foi».