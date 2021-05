Rallye : Evans s’impose au Portugal, Ogier reste leader du général

Le pilote Toyota s’est adjugé dimanche la 4e manche du Championnat du monde. L’Espagnol Dani Sordo et le Français Sébastien Ogier complètent le podium.

Aux commandes de la course depuis l’avant-dernière spéciale de samedi, marquée par l’abandon de l’Estonien Ott Tänak qui alors menait la course avec autorité, le Britannique de 32 ans a bouclé la dernière des vingt spéciales du rallye avec un avantage de 28’’3 sur Sordo et de presque une minute et demie sur Ogier.

«Nous n’étions peut-être pas l’équipe la plus rapide ce week-end, mais le rythme a été vraiment bon et on a évité les problèmes. Et aujourd’hui on a fait assez pour laisser Dani derrière», a réagi Evans après avoir franchi la ligne d’arrivée.