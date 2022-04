Confidences : Eve Angeli rêve de fonder une famille

À 41 ans, la chanteuse française se verrait bien devenir maman. Mais ce n’est pas encore gagné…

Passionnée par la musique et la défense des animaux , Eve Angeli a longtemps mis de côté son envie de maternité. Désormais mariée à Christophe, un infirmier qu’elle a rencontré en 2015, peu après sa rupture avec son ex, Michel Rostaing , la chanteuse de 41 ans rêve maintenant de fonder une famille. Cependant, son souhait tarde à s’exaucer. «C’est la nature qui doit s’en charger et pour l’instant j’ai passé la quarantaine et ce n’est pas aussi évident que ce que j’espérais. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple», confie la Française à Purepeople .

L’époux de l’artiste souhaite vivement la voir enceinte. De son côté, Eve, qui planche sur un nouvel album, envisage une autre possibilité pour devenir mère. «L’adoption c’est ce que j’ai en moi depuis que je suis toute petite, explique-t-elle. J’ai toujours dit que j’adopterai un enfant. Après je ne suis pas seule, on est deux dans un couple et mon mari actuellement préférerait un enfant biologiquement à nous deux. Donc je suis encore dans l’espoir de me dire que ça peut arriver du jour au lendemain, tel un miracle. Je n’ai pas encore commencé la procédure d’adoption mais plus ça va et plus je me dis qu’il ne faut plus tarder. Tout prend du temps.»