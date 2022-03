Hockey – Ève Gascon, l’ange gardienne des Olympiques de Gatineau

23 tirs, 18 arrêts, 5 buts encaissés et une défaite (5-4 ap) contre l'Océanic de Rimouski, devant 4700 spectateurs. Ce qui pourrait être une simple ligne de statistiques moyenne s'est transformée, le 19 mars, en moment d'histoire. La gardienne québécoise est devenue ce jour-là la 3e femme à jouer dans la prestigieuse Ligue de hockey junior majeur du Québec, division de référence pour les jeunes athlètes locaux et formatrice d'une foule d'espoirs suisses.

Ève Gascon a succédé à Manon Rhéaume (en 1991) et à Charline Labonté (1999-2000). La première avait été encore plus loin, en étant alignée lors d'un match de présaison NHL avec Tampa Bay en 1992. La deuxième avait été la 1re femme à gagner un match de LHJMQ en 1999, avec l'Acadie-Bathurst Titan face aux Drummondville Voltigeurs (7-4/28 arrêts), avant d'enchaîner avec deux titres mondiaux et trois sacres olympiques.