Eve Lindley ne pensait pas pouvoir devenir actrice

Eve Lindley à la première de «Bros», le 28 septembre 2022. IMAGO/UPI Photo

Dans la comédie romantique gay «Bros», au cinéma dès le 19 octobre 2022, Eve Lindley incarne Tamara, aux côtés de Billy Eichner, Luke Macfarlane et Ts Madison.

Quelle importance revêt ce film, produit par un grand studio hollywoodien, pour la communauté LGBT+?

Quand on l’a tourné, je n’ai pas tout de suite réalisé à quel point il était important et révolutionnaire. Je me suis concentrée sur mon job et j’ai pris mon pied à jouer dans une bonne vieille comédie romantique. Sauf que les deux protagonistes sont des hommes gays et qu’on y trouve aussi des femmes trans, des non-binaires, des lesbiennes et des bisexuels.

Les boutades de votre personnage, Tamara, sont inspirées…

C’est le genre de rôle dans lequel je me sens très à l’aise, un personnage secondaire qui raconte des blagues. C’était comme un rêve devenu réalité de juste pouvoir être drôle et un chouïa sarcastique. Qui n’aime pas être un peu insolent et méchant?

Quand avez-vous été piquée par le virus de la comédie?

J’ai toujours su que c’était le métier que je voulais exercer. Mais quand j’ai décidé de faire ma transition au lycée, j’ai pensé que ce n’était pas une carrière réaliste pour moi parce qu’à l’époque, il n’y avait pas de gens trans à la télé. Je suis donc devenue costumière, puis à 21 ans, je me suis dit que je n’avais pas poursuivi mon rêve et me suis lancée à l’eau.

Actrice trans à Hollywood, un défi? Vous avez l’air de vous débrouiller assez bien.