Vaud – Eveiller les consciences ne fait pas l’unanimité

Vaud : Éveiller les consciences ne fait pas l’unanimité

Les normes sanitaires en vigueur ont poussé la direction de l’établissement secondaire de Blonay-Saint-Légier à annuler son camp de ski. À la place, deux jours seront consacrés au harcèlement scolaire.

Quelque 120 écoliers de la commune de Blonay-Saint-Légier ne partiront pas en camp de ski, cet hiver. Ils devront se contenter de trois journées de ski, mercredi, jeudi et vendredi prochain, avec un retour à domicile, chaque soir.

La direction de l’établissement secondaire de la commune a choisi d’innover pour les journées de lundi et mardi. À la place des habituelles sorties sportives ou culturelles, elle a choisi de mettre sur pied une sensibilisation au harcèlement scolaire. Une décision qui interpelle plusieurs parents, selon «24 heures». Pour eux, l’idée est bonne, mais pas à ce moment-là de l’année scolaire. «Nous avons l’opportunité de consacrer du temps à ces questions de harcèlement à l’école et de confiance en soi-même. Et ce, de manière divertissante, avec des professionnels de l’improvisation», justifie la doyenne de l’établissement secondaire.