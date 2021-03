Marchés boursiers : «Événement» à Wall Street: la finance mondiale tangue

La finance mondiale était confrontée lundi à de fortes turbulences, après la vente massive d'actions par Archegos Capital Management, société d'investissement basée à New York.

Egalement à la peine, l’allemande Deutsche Bank plongeait de 2,99% à 10,18 euros et la française BNP Paribas accusait la plus forte chute de l’indice CAC 40, en baisse de 1,72% à 50,78 euros, suivie par Société Générale (-1,69% à 21,87 euros).

Vente de plus de 20 milliards

Vendredi, Archegos Capital Management, qui gère la fortune de l’homme d’affaires Bill Hwang, s’est délestée massivement de parts détenues dans des entreprises américaines et chinoises cotées à la Bourse de New York, avait rapporté l’agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Cette vente d’actions en bloc de plus de 20 milliards de dollars, inhabituelle par son ampleur, a été réalisée notamment par les banques d’affaires américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs, selon l’agence financière.

Elle concerne notamment les actions des sociétés chinoises, tels les géants de l’internet Baidu Inc et Tencent Music Entertainment Group, le détaillant de rabais en ligne Vipshop Holding ainsi que des entreprises américaines, comme les conglomérats de médias de masse, ViacomCBS et Discovery, qui ont plongé vendredi en Bourse.