Cyclisme : Evenepoel champion du monde, van der Poel en garde à vue

Le prodige belge s’est offert le titre mondial dans la course en ligne à Wollongong. Mathieu van der Poel a passé une partie de la nuit au poste de police, puis a abandonné après 30 kilomètres.

Irrésistible, le jeune prodige belge Remco Evenepoel est devenu champion du monde de cyclisme dimanche à Wollongong (Australie) au terme d’un raid solitaire de plus de trente kilomètres, devançant le Français Christophe Laporte (2e) et l’Australien Michael Matthews (3e).

Il s’est imposé en solitaire avec 2 min 21 sec d’avance sur le premier peloton réglé par Christophe Laporte, après 266,9 km d’une course disputée sous un soleil éclatant.

«Je suis super heureux. je rêvais d’être champion du monde. Un monument, une classique, un grand Tour, le Mondial…: j’ai tout gagné cette année, c’est incroyable», a réagi celui qui a aussi remporté Liège-Bastogne-Liège au printemps et la Classica San Sebastian cet été.

La déception de Mauro Schmid

Evenepoel a fait la différence à 35 kilomètres de l’arrivée en s’extirpant d’un groupe de vingt-cinq coureurs qui avaient pris les commandes et comptaient alors environ deux minutes d’avance sur le peloton où figuraient les principaux favoris, dont Wout van Aert, Julian Alaphilippe et Tadej Pogacar. Très remuant depuis le début de l’étape, impressionnant de puissance, Evenepoel a seulement été accompagné du Kazakhe Alexey Lutsenko, qu’il a ensuite lâché dans l’avant-dernier montée du Mount Pleasant, sur le circuit urbain de Wollongong.

Présent dans un groupe de poursuivants, Mauro Schmid semblait avoir gardé de l’énergie pour arracher une médaille. Mais à force de temporiser à un kilomètre de l’arrivée, le groupe s’est fait reprendre par le peloton et le Zurichois de 22 ans a dû se contenter de la 17e place.

Van der Poel au commissariat

La course a aussi été marquée par l’abandon précoce de Mathieu van der Poel, un des grands favoris mais qui n’avait plus de forces au bout d’une trentaine de kilomètres après avoir été arrêté par la police et passé une partie de la nuit au commissariat.