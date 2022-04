Cyclisme: Evenepoel dompte la Doyenne dès son premier essai

La course avait d’abord été marquée par une longue échappée. Regroupés après une cinquantaine de kilomètres, onze hommes ont pris la fuite et goût à ça. Après avoir compté plus de 6 minutes d’avance sur le peloton, l’équipée a été réduite à six coureurs à 75 km de l’arrivée. La vilaine côte de Stockeu, avec ses passages à 22% de pente, se trouvait là. L’avance des fuyards était alors tombée en dessous des 3 minutes.