Tour de Suisse: Evenepoel gagne la 7e étape et rend hommage à Gino Mäder

«En accord avec la famille»

De leur côté, 36 coureurs parmi les 150 figurant au classement général avaient décidé de ne pas prendre le départ, notamment ceux des équipes Bahrain-Victorious (la formation de Mäder), Tudor Pro Cycling et Intermarché-Circus-Wanty.

Selon Evenepoel, quatrième du général, les favoris avaient convenu eux de ne pas emballer la course avant le panneau annonçant l’arrivée à 25 kilomètres. «On a décidé entre coureurs placés au classement général de ne pas s’attaquer» avant le final, avait déclaré le Belge avant le départ.

Evenepoel en solitaire

Dans ces conditions, la première partie de course s’est déroulée en procession et la lutte pour la victoire n’a débuté que dans la dernière partie de l’étape, Evenepoel attaquant à 17 kilomètres de la ligne dans la dernière difficulté de la journée. Et personne n’a été en mesure de suivre le Belge, vainqueur en solitaire.