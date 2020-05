Cyclisme

Evenepoel: «Ils m'ont un peu brisé»

Le prodige belge de cyclisme en veut encore à son ancien club de football d'Anderlecht. Il n'a pas mâché ses mots dans une vidéo sur Facebook.

Depuis qu'il a lâché le cuir pour enfourcher une bicyclette, le natif d'Alost, dans les Flandres, à mi-chemin entre Bruxelles et Gand, n'a pas eu à la regretter. Il est un des plus sûrs espoirs et même déjà une star de la petite reine. «Quand j'y repense maintenant, cela m'a rendu plus fort en tant que personne et dans la vie. Donc merci d'avoir essayé de me briser, a-t-il encore dénoncé. Franchement, je suis plus fier de porter ce maillot de Deceuninck-Quick Step. Maintenant je m'amuse davantage.»