Cyclisme: Evenepoel impressionne d'entrée au Giro, Küng dans le top 5

Implacable d'entrée: Remco Evenepoel s'est emparé du maillot rose de leader du Tour d'Italie dès la première étape grâce à une performance époustouflante lors du premier des trois chronos au programme, samedi à Ortona. Tunique de champion de Belgique du contre-la-montre sur le dos, le Flamand a survolé les débats sur le parcours rectiligne de 19,6 km tracé sur une piste cyclable coincée entre une voie ferrée abandonnée et les plages de l'Adriatique. Très aérodynamique sur son vélo, le champion du monde, 23 ans, a explosé tous les temps de passage avant d'asseoir sa suprématie dans la petite bosse finale.

À l'arrivée, les dégâts sont considérables: l'Italien Filippo Ganna, qui avait remporté ses cinq chronos dans le Giro jusque-là, a terminé 2e à 22 secondes et le vaillant Portugais Joao Almeida 3e à 29 secondes. Surtout, le Slovène Primoz Roglic, grand rival d'Evenepoel sur le papier pour la victoire finale, pointe déjà à 43 secondes du prodige belge qui, sous les soleil des Abruzzes, a envoyé un message à toute la concurrence.

«Je suis super content. C'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer. J'étais dans un bon rythme en conservant le même braquet et la même cadence», a-t-il réagi avant de revêtir le maillot rose pour la première fois de sa carrière, deux ans après avoir abandonné son premier Giro.

«Remco a montré qui était le patron. On sait qu'il est très aérodynamique, en plus il a un très gros moteur et c'était un parcours qui lui convenait», a constaté Stefan Küng, 5e dans le même temps que Roglic, à 43 secondes de la «fusée» Evenepoel.