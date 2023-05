Evenepoel ne participera pas au Tour de France cette année

Remco Evenepoel «ne sera pas au Tour de France» cette année, a déclaré mercredi à la RTBF Patrick Lefevere, le patron de son équipe Soudal-Quick Step, mettant fin aux spéculations nées après l'abandon du Flamand sur le Giro. «Non, il ne sera pas au Tour de France. On ne va pas changer son programme, ce ne serait pas très intelligent», a déclaré Lefevere à la Radio-télévision belge. «C'est un jeune marié et il a vu sa femme seulement une dizaine de jours. Le mieux pour lui est de récupérer, se décontracter. On va ensuite faire les examens de santé post-Covid et refaire un programme», a-t-il ajouté.