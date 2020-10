«Est-ce que mon rétablissement se passe plus vite que je pouvais le rêver? Certainement» sourit Remco Evenepoel. Le jeune belge s’estime heureux, alors que sa convalescence est plus courte que prévu. Il y a six semaines, les images de sa chute sur le tour de Lombardie où il était largement favori ont énormément fait réagir dans le monde de la petite reine. D’autant plus qu’elle s’est inscrite une semaine après celle de Fabio Jakobsen sur le tour de Pologne. Une autre affaire avait fait parler d’elle, concernant une mystérieuse bouteille, enlevée de la poche du cycliste par le directeur sportif de son équipe alors qu’il recevait les premiers soins.