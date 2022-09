Cyclisme : Evenepoel s’impose en montagne et fond sur la victoire au général

Fort de cette victoire en montagne, le Belge Remco Evenepoel est plus proche que jamais de la victoire finale.

Le maillot rouge Remco Evenepoel (Quick-Step) s’est adjugé jeudi la 18e étape du Tour d’Espagne au sommet du col du Piornal devant Enric Mas (Movistar), et fonce vers sa première victoire lors d’un Grand tour.

Le Belge et l’Espagnol ont été les deux hommes qui ont tracté le groupe des favoris dans la montée finale, et le duo a avalé le vétéran néerlandais Robert Gesink (Jumbo-Visma) à quelques hectomètres de l’arrivée, et finit troisième à deux secondes d’Evenepoel.