Vatican : Evêques et cardinaux pourront être condamnés pénalement

Le système judiciaire du Vatican connait une mini-révolution. Un geste du pape François pour renforcer la crédibilité du tribunal pénal.

Le pape François a fait vendredi un pas décisif pour rendre plus crédible le tribunal pénal de l’Etat de la Cité du Vatican: évêques et cardinaux -jusqu’alors ultra-protégés- pourront désormais y être convoqués et condamnés.