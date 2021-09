Économie - Evergrande, le géant chinois de l’immobilier au bord de la faillite

Manifestation devant le siège de l’entreprise

Le plus gros promoteur immobilier chinois a reconnu mardi qu’il ne pourrait peut-être pas honorer tous ses engagements. «Ils me doivent plus de 10 millions de yuans (1,3 million d’euros)», explique à l’AFP une dame du nom de Xia, qui dit investir dans les produits financiers. «Evergrande est un grand groupe. On s’attendait à ce qu’il rembourse mais ce n’est pas le cas en fin de compte. C’est une atteinte à nos droits de citoyens», estime-t-elle.