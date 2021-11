Chine – Evergrande lève 131 millions de francs avant une echeance

Chine : Evergrande lève 131 millions de francs avant une échéance

Mardi, le groupe immobilier chinois, très endetté, a vendu une participation dans une société de services internet.

L’entreprise, qui traîne une ardoise estimée à 260 milliards d’euros, est l’un des plus gros promoteurs de Chine. Sa situation financière est scrutée avec inquiétude car son potentiel effondrement pourrait plomber la croissance du géant asiatique.

Participation de 5,7%

Nombreuses dettes

Le géant chinois des jeux vidéo Tencent détient désormais la plus grande participation dans HengTen Networks Group, avec près de 24% des parts. Evergrande a tenté de rétablir la confiance des investisseurs début novembre en annonçant avoir remis plus de 57’000 biens immobiliers à leurs acheteurs entre juillet et octobre.