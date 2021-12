Chine – Immobilier : Evergrande proche de la faillite, Pékin s’invite aux commandes

Surendetté, le géant chinois de l'immobilier n'est par parvenu à rembourser un emprunt et a annoncé créer un «comité de gestion des risques» dans lequel le gouvernement est indirectement majoritaire.

Le groupe se débat depuis plusieurs mois pour honorer ses paiements d’intérêts et ses livraisons d’appartements. Le 6 novembre, il aurait dû s’acquitter d’un remboursement de 82,5 millions de dollars (76 millions de francs). Evergrande disposait d’un délai de grâce d’un mois supplémentaire pour se mettre en règle. L’échéance a pris fin mardi à la mi-journée (heure de Pékin).

Premier défaut de paiement

Selon Bloomberg, plusieurs créanciers étrangers n’ont toujours pas été payés. Cela en ferait le premier défaut de paiement d’Evergrande, qui à ce stade n’a fait aucun commentaire. En septembre déjà, le groupe n’avait pu honorer plusieurs échéances et avait suspendu sa cotation à la Bourse de Hong Kong. Mais Evergrande était parvenu à rembourser ses créanciers avant l’expiration du délai de grâce.

Victime des nouvelles règles

«Comité de gestion des risques»

Lundi soir, le promoteur a annoncé la création d’un «comité de gestion des risques» auquel siégeront cinq responsables d’entreprises publiques, et donc indirectement l’État. Ce groupe est composé de sept membres au total. Il aura pour mission de «réduire et éliminer les risques futurs» pour le promoteur, dont une éventuelle faillite serait la plus grosse jamais enregistrée pour une entreprise chinoise.