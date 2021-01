Football : Everton manque l’occasion de se rapprocher de Liverpool

Les Toffees auraient pu prendre la deuxième place en Premier League, mais ils ont perdu contre West Ham et ont montré leurs limites.

Défaite logique

Au-delà du mauvais résultat, les Toffees n’ont jamais réussi à faire autorité, et ont perdu de la façon la plus logique. Aaron Cresswell (30e et 62e), Declan Rice (55e) et Pablo Fornals (64e) avaient déjà alerté Jordan Pickford à plusieurs reprises avant le but de Toma Soucek (86e) suite à une frappe de Cresswell.