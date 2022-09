Russie : Evguéni Prigojine admet avoir créé le groupe paramilitaire Wagner

Jusqu’à aujourd’hui il n’avait jamais reconnu l’existence de ce groupe «pilier» de la défense des intérêts russes et présent dans de nombreux conflits à travers le monde.

Evguéni Prigojine, un homme d’affaires proche du Kremlin, a reconnu lundi avoir fondé en 2014 le groupe paramilitaire Wagner, présent dans de nombreux conflits dans le monde, le qualifiant de «pilier» de la défense des intérêts russes, ce que puissances occidentales et médias affirmaient depuis longtemps.

Intérêts russes

Wagner, dont la présence a été documentée depuis huit ans en Ukraine, en Syrie, en Libye ou encore en Centrafrique et au Mali, est perçu par ses détracteurs comme l’armée de l’ombre de Vladimir Poutine, promouvant les intérêts russes en fournissant des combattants, mais aussi des instructeurs militaires et conseillers. Le président russe avait démenti, en octobre, que le groupe réalisait ses basses-œuvres et servait les intérêts de l’Etat russe.