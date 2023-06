Russie: Le groupe Wagner menace de marcher sur Moscou

Dans cet enregistrement, dont il n’était pas possible de connaître la date ni le lieu du tournage, Evgueni Prigojine affirme que ses forces vont bloquer la ville de Rostov et sont prêtes à marcher vers Moscou si on ne lui remet pas le chef de l’état-major, Valeri Guerassimov, et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.