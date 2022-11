Succession Sommaruga: Evi Allemann se lance dans la course au Conseil fédéral

Âgée de 44 ans, celle qui siège actuellement au gouvernement du canton de Berne a expliqué avoir mûrement réfléchi à cette question et avoir mené de nombreuses discussions à ce sujet, avec son entourage et avec des membres de son parti, avant de prendre sa décision.

Cette juriste est entrée au Grand Conseil bernois à l’âge de 20 ans et a été élue au Conseil national cinq ans plus tard. Elle y a siégé jusqu’en 2018, lorsqu’elle a accédé au Conseil d’État bernois. En cas d’élection au Conseil fédéral, Evi Allemann deviendrait la première femme à y siéger en ayant de si jeunes enfants (12 et 7 ans). Mais elle est surtout la première candidate féminine socialiste à se lancer. Jusqu’ici, seul Daniel Jositsch s’était déclaré, et ce contre l’avis de son parti, qui souhaite présenter un ticket exclusivement féminin à cette élection.