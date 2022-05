Le gouvernement français sera annoncé vendredi après-midi

France : «Évidemment on n’est pas en train de traîner»

La composition du nouveau gouvernement dirigé par Elisabeth Borne sera annoncée vendredi après-midi et le premier Conseil des ministres se tiendra lundi, a annoncé l’Élysée.

Le gouvernement sera formé quatre jours après la nomination comme Première ministre d’Elisabeth Borne, qui avait affirmé jeudi sa volonté d’avoir «la meilleure équipe». Le gouvernement se réunira lundi, près d’un mois après la réélection du chef de l’État, le 24 avril, avec 58,55% des suffrages, face à Marine Le Pen (RN), et à trois semaines du premier tour des législatives des 12 et 19 juin.

D’ici lundi, se dérouleront les cérémonies de passation de pouvoir dans les ministères entre les sortants et les nouveaux arrivants. «Évidemment on n’est pas en train de traîner. Je peux vous assurer qu’on y travaille très étroitement», a déclaré jeudi Elisabeth Borne, pressée par les journalistes sur l’attente du nouveau gouvernement lors de son premier déplacement, aux Mureaux (Yvelines).

«Particulièrement anormale»

Également interpellé sur les délais, Emmanuel Macron a pour sa part souligné que la formation d’un gouvernement nécessitait «du temps, des échanges de fond (...) donc autant de temps qu’utile et nécessaire». Pour le préparer, Elisabeth Borne s’est rendue à plusieurs reprises à l’Elysée, a consulté les ex-Premiers ministres Edouard Philippe et Bernard Cazeneuve (ex-PS), ainsi que des responsables politiques et les partenaires sociaux.