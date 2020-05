Marc Dutroux

«Évidemment que je suis innocent»

Après plus de 20 années passées derrière les barreaux, le criminel belge ne semble toujours pas éprouver le moindre remords. Il apparaît dans une vidéo inédite, tournée clandestinement par un codétenu.

Dutroux poursuit en minimisant son propre rôle dans les enlèvements, les séquestrations, les viols et les meurtres qui ont traumatisé la Belgique dans les années 1990. Il évoque «une association de bandits dirigée par un groupe de hauts fonctionnaires». Le Belge martèle qu’il a agi au nom des autres, et accuse le juge d’instruction de tout faire pour «empêcher la vérité de sortir».

«Tous les signes du psychopathe Dutroux sont là»

Quant à la libération des ex-complices Michelle Martin et Michel Lelièvre, sortis de prison respectivement en 2012 et 2019, Marc Dutroux a son explication: «Parce qu’ils rampent et que je ne rampe pas. Je n’ai pas été défendu. J’ai été sacrifié sur l’autel de leurs intérêts scélérats», s’indigne-t-il.

«Ce qu’il a fait et ce qu’il n’a pas fait, cette discussion est terminée depuis longtemps. Pour moi, Marc Dutroux a purgé sa peine», explique Me Bruno Dayez. Il ajoute: «Il y a maintenant un obstacle: le rapport psychiatrique. Trois psychiatres et trois psychologues devront décider s’il est toujours dangereux.» Rappelons que Marc Dutroux a été condamné en 2004 à la prison à perpétuité pour les assassinats de Julie, Mélissa, An et Eefje, ainsi que pour l’enlèvement de Laetitia et Sabine.