Sexualité des seniors - «Évidemment que nous faisons toujours l’amour!»

Le désir sexuel diminue-t-il avec l’âge? C’est la question d’une récente enquête internationale menée par le géant du sextoy pour couple We-Vibe et posée à 14’500 personnes de 17 pays différents. Et le résultat est le suivant: 48% des interrogés en sont persuadés (46% en Suisse). Alors sexe et retraite sont-ils vraiment incompatibles? C’est ce qu’a décidé de découvrir We-Vibe qui ne s’est pas arrêté là. Rencontres avec des couples seniors, avec des sexologues et sexothérapeutes du monde entier, la marque canadienne s’est plongé dans ce qu’on appelle le «silver sex» (le sexe d’argent). Explications.

Le sexe n’est pas réservé aux jeunes

«L’amour et la libido ne s’éteignent pas avec l’âge et, avec ces vidéos, nous voulons ouvrir la conversation et briser les tabous autour de la sexualité des seniors, explique Johana Rief, responsable du Sexual Empowerment chez We-Vibe. Cette campagne a pour but d’encourager toutes les personnes qui le souhaitent à trouver de nouvelles façons de vivre leur sexualité sans gêne, ni honte et peu importe leur âge.» Aujourd’hui, les initiatives concernant la sexualité des seniors se multiplient avec un seul but, déconstruire les mythes. En avril dernier, c’était l’intention d’une campagne britannique à succès poussant la population à s’interroger sur la sexualité des personnes âgées.