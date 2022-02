environnement (Ge) – Eviter aux loyers de s’envoler suite aux rénovations à but énergétique

Entre 30 et 40 millions par an

Président de l’Asloca Genève, Alberto Velasco constate qu’un parc immobilier énergétiquement efficient profite à l’ensemble de la population. «Il n’est donc pas normal que les locataires paient seuls pour ce qui est une politique publique.» Le fonds que souhaite utiliser l’Asloca existe déjà dans la LDTR (loi sur les démolitions, transformations et rénovations), mais il est vide depuis plusieurs années. Les initiants imaginent de l’alimenter durant dix ans avec la moitié de la part de bénéfice que la BNS (Banque nationale suisse) verse chaque année au canton. Celle-ci oscillant généralement entre 65 et 80 millions, ce fameux fonds engrangerait entre 30 et 40 millions par an.