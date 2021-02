L’ancien directeur de l’Institut tropical et de santé publique de Bâle a pris position contre la communication pessimiste de la Confédération dans une interview accordée au « Tages Anzeiger ». Il souligne notamment le fait que l’ouverture des restaurants et l’autorisation de concerts seraient très bénéfiques pour la population suisse.

«Les variants ne sont pas plus pathogènes que le virus original et le vaccin est chez nous également efficace contre les mutants», explique-t-il avant d’ajouter que «nous devons à présent communiquer ces bonnes nouvelles afin d’éviter de toujours présenter les pires scénarios». Ces derniers provoquent seulement l’angoisse et la panique «qui ne sont pas de très bonnes lignes directrices».

Un plan de sortie et un changement de rhétorique demandé

Marcel Tanner précise encore qu’il «faut dans tous les cas des perspectives et un plan de sortie de crise». Le président ordinaire des Académies suisses des sciences redoute «de ne jamais voir baisser le nombres d’infections ni de retourner bientôt à une vie normale si la rhétorique négative de peur reste la même et que les demandes d’ouverture persistent sans être considérées comme il se doit».

«Le Conseil fédéral ne doit pas ouvrir tout d’un coup comme l’été dernier mais proposer des concepts clairs le plus tôt possible afin de mieux planifier des plans alternatifs», propose-t-il. Il souligne pour conclure que «l’ouverture des restaurants et l’autorisation de concerts provoqueront la satisfaction populaire et une amélioration de la santé mentale dans la population».