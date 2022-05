Sécurité énergétique: Eviter la panne générale grâce aux génératrices de secours

Sécurité énergétique : Éviter la panne générale grâce aux génératrices de secours

Une élue PLR veut étudier le potentiel des centrales à diesel de secours, présentes par exemple dans les hôpitaux pour assurer l’approvisionnement en électricité en Suisse.

Comme le rapporte le «Tages-Anzeiger», une idée encore jamais évoquée a été posée sur la table par la conseillère nationale Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR/SG). Elle demande au Conseil fédéral de réaliser une étude sur la possibilité d’utiliser les génératrices de secours, généralement alimentées au diesel et installées par exemple dans les hôpitaux, les centres de données ou encore les chambres froides. L’élue pense que, si ces ressources se révèlent suffisantes pour éviter une grosse panne en cas de coup dur, il serait possible de faire des économies en évitant de construire à double un système de secours en Suisse.

Difficile dans la pratique

Même si ces génératrices sont prévues habituellement pour dépanner localement des installations durant une courte période, cette énergie aurait un potentiel d’exploitation plus large, selon les informations du «Tages-Anzeiger». Certaines sont déjà raccordées au réseau et, d’après un rapport du Conseil fédéral datant de 2014, la puissance potentielle que peuvent produire toutes ces génératrices est de 2000 mégawatts, soit deux fois plus que les nouvelles centrales à gaz prévues. De plus, depuis la publication du rapport, de nombreux centres de données se sont encore implantés en Suisse. La Commission fédérale de l’électricité (Elcom) estime d’ailleurs que le «potentiel théorique» existe pour faire face aux situations de pénurie d’électricité avec de telles génératrices.