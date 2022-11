Zurich/Lausanne: Eviter les contrôles au faciès en imposant un récépissé

Les policiers de Zurich pourraient bientôt devoir distribuer un récépissé aux personnes qu’ils contrôlent. Et ce, à chaque fois. La proposition a été votée par le Conseil communal de Zurich mercredi soir. Elle vise à lutter contre le profilage racial lors des contrôles de police . Il y a un mois, un groupe de travail de l’ONU s’était d’ailleurs dit «profondément préoccupé par le traitement des personnes d’ascendance africaine par les forces de l’ordre et le système judiciaire en Suisse».

Lausanne va en débattre

L’idée du récépissé ne sort pas de nulle part et sera aussi d’actualité à Lausanne. Le conseiller communal Mountazar Jaffar (PS) a déposé mardi un postulat qui fait la même demande dans la capitale vaudoise. «Cet outil a largement fait ses preuves», relève-t-il dans son texte, citant notamment sa mise en pratique dans une ville espagnole (lire ci-dessous).

«À chaque contrôle d’identité de routine, à chaque interpellation, les agents ont pour obligation de dresser un procès-verbal. Le policier et la personne interpellée reçoivent la copie d’un document dans lequel sont consignés la durée du contrôle, son motif, le sexe, l’âge, la nationalité et non l’origine ethnique du citoyen contrôlé», détaille l’élu.