Alors qu’en 2012, après un moratoire de dix ans, une vidange complète avait décimé les poissons, une nouvelle méthode consistant en un abaissement partiel du fleuve avait permis en 2016 de faire baisser le caractère létal de l’opération. «La mortalité piscicole a été nettement plus faible non seulement qu’en 2012, mais aussi par rapport à ce qui se pratiquait avant le moratoire, indique Véronique Tanerg, porte-parole des Service s industriels de Genève (SIG), qui conduisent la manœuvre à la demande des autorités cantonales. L’avantage de ce mode de gestion des sédiments est de limiter fortement les matières en suspension dès l’aval du barrage de Verbois et sur tout le Haut-Rhône et donc de préserver la faune piscicole et l’environnement.»