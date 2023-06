Energie: Eviter que les infrastructures stratégiques ne tombent en mains étrangères

«Intérêt public fondamental»

À noter que le PLR et les Vert’libéraux ne voulaient pas du projet. «La distinction entre investisseurs nationaux et étrangers ne se justifie pas. La Lex Koller pourrait être facilement contournée par le biais des accords de libre-échange existants», a ainsi critiqué au nom de la minorité Matthias Samuel Jauslin (PLR/AG). D’autre part, l’incitation à développer les installations et les procédés serait compromise et les innovations en matière de produits et de processus seraient freinées».