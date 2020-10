Une scène étrange s’est jouée, récemment, sur l’autoroute en direction de Saint-Gall. Un lecteur a filmé une voiture circulant sur la voie rapide, un matelas fixé sur le toit avec l’aide de plusieurs sangles. Sur l’enregistrement, on voit le matelas se soulever, forçant le conducteur à le tenir avec une main. «J’étais choqué en voyant ça! On a l’habitude de voir ce genre de choses dans d’autres pays, mais pas en Suisse.»

Contacté, le propriétaire du matelas dédramatise. Il explique l’avoir acheté à Zurich et avoir dû le transporter jusque dans le Toggenbourg (SG). «J’avais pris soin de bien le fixer. Je n’ai pas pu faire mieux», raconte l’Alémanique de 65 ans. ll tient aussi à préciser: «Je n’ai pas tenu le matelas avec ma main. Je voulais juste voir à quel distance il se trouvait du toit.» Le sexagénaire explique qu’il a fini par quitter l’autoroute afin de terminer son périple sur des routes secondaires.

«Problématique»

Contactée, la police cantonale zurichoise affirme: «Le matelas est attaché de manière assez problématique». Le porte-parole Alexander Renner rappelle qu’il existe des règles bien précises pour transporter des objets sur les routes suisses. «Les biens doivent être transportés sur des surfaces de chargement et doivent être suffisamment sécurisés. Et ils ne doivent pas se détacher, pas glisser et surtout ne pas tomber.»