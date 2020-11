États-Unis : «Évitez la teinture»: Giuliani clashé par sa propre fille

Dans une tribune écrite pour «Vanity Fair», Caroline Giuliani ne fait aucun cadeau à son père, qui s’acharne à prouver que l’élection était frauduleuse.

Décidément, les temps sont durs pour Rudy Giuliani. Depuis la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle, son fidèle avocat se démène laborieusement pour tenter de prouver une fraude. L’ex-maire de New York accumule les revers en justice et les conférences de presse catastrophiques , dont cette intervention surréaliste où il transpirait tellement que sa teinture dégoulinait sur ses tempes. Un désastre qui n’a bien sûr pas échappé à Caroline Giuliani, la propre fille de l’avocat. Démocrate, la cinéaste de 31 ans ne fait aucun cadeau à son père dans un billet publié la semaine dernière par «Vanity Fair» .

Dans son essai, la jeune femme s’adresse au «Trumpworld» et lui distille ses conseils pour «accepter la réalité». Rudy Giuliani en prend directement pour son grade dans un paragraphe consacré aux «soins de la peau»: «Évitez les produits à base de charbon de bois ou tout ce qui contient des colorants artificiels, qui peuvent vous faire suinter le visage lorsque vous faites de fausses déclarations de fraude électorale à Philadelphie, par exemple.»

«Arrêtez d’ignorer vos proches»

Caroline Giuliani en remet également une couche sur l’énorme boulette commise par l’équipe d’avocats de Donald Trump le jour de l’annonce de la victoire de Joe Biden. Le clan du président avait organisé une conférence de presse devant une entreprise de jardinerie nommé Four Seasons Total Landscaping au lieu du célèbre hôtel Four Seasons à Philadelphie (Pennsylvanie). «Pour les projets d’architecture en plein air, je recommande Four Seasons Total Landscaping. Faites vos achats de vacances dans l’établissement littéraire d’à côté (ndlr: il s’agit d’un sex-shop)».