La salade de Kourtney Kardashian pour ne pas être ballonnée

Inclure des glucides

L’idée est d’incorporer des ingrédients pour lutter contre ces petits soucis de digestion directement à la composition des salades. En sachant quels sont les aliments à inclure, on peut varier les recettes. «Une façon d’éviter les ballonnements est d’augmenter l’apport en glucides dans la salade. En ajoutant des céréales comme du riz complet et du quinoa ou des patates douces cuites à la salade, le rapport glucides/fibres devient plus équilibré, éliminant donc les sensations de ballonnement», détaille Nikki Kovacs, nutritionniste à la tête du blog My Sweet Belly, dans l’article.