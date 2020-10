Politique bolivienne : Evo Morales a quitté l’Argentine pour le Venezuela

L’ex-président bolivien, réfugié en Argentine depuis sa démission forcée, s’est envolé pour Caracas vendredi soir. Il a prévu de rentrer au pays bientôt.

Après une campagne de manifestations et des violences qui avaient fait plus de 30 morts et 800 blessés selon l’ONU, Evo Morales avait démissionné et quitté la Bolivie. Il s’est rendu d’abord au Mexique, puis en Argentine après la prise de fonctions du péroniste Alberto Fernandez le 10 décembre.