Bolivie Evo Morales accusé d’avoir eu une liaison avec une mineure

Evo Morales et son Mouvement vers le socialisme (MAS) n’ont pas réagi aux accusations formulées par le gouvernement bolivien.

En Bolivie, le viol est passible de deux à six ans de prison et la traite et le trafic d’êtres humains de 10 à 15 ans.

Cette annonce survient après la diffusion ces derniers jours dans la presse locale et sur les réseaux sociaux de photographies d'Evo Morales aux côtés d'une jeune femme, N.M., aujourd'hui âgée de 19 ans.