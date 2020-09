L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin, 81 sélections au compteur , a poursuivi son cri du c œ ur en dénonçant le racisme autour de l’équipe de France , toujours en interpellant Le Graët: «Tu sais très bien ce qui se passe au château (ndlr: Clairefontaine). Combien de lettres racistes on reçoit: “Didier (Deschamps), reprend tes singes et dégage en Afrique” ; “Barre-toi avec tes singes, tes gorilles”... Combien de lettres comme ça? Mais on les cache. On reçoit même des cartons remplis de caca. On a des places attribuées quand on mange et, à chaque fois que le président de la République venait nous voir au château, tout changeait. D’un coup, j’étais au bout de la table. Là où il y avait normalement Mamadou Sakho et Bacary Sagna, beaucoup de sombritude (sic), on mettait un Hugo Lloris, un Laurent Koscielny et le président au milieu. On savait, c’était les règles du jeu. On est en France, on n’est pas chez nous. Quand il y avait une photo du président, c’était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu’un Mamadou Sakho ou un Bacary Sagna. Et surtout les joueurs français, ne likez pas cette vidéo, sinon plus de sélection.»