États-Unis : Ewan McGregor a épousé Mary Elizabeth Winstead

Les deux acteurs se sont dit «oui», au cours d’une cérémonie intime, entourés de leurs proches.

Presque six ans après leur rencontre sur le tournage de la série «Fargo», Ewan McGregor, sur Disney+ dans «Obi-Wan Kenobi dès le 25 mai 2022, et Mary Elizabeth Winstead se sont mariés durant le week-end des 23 et 24 avril 2022, a appris «People». D’après Page Six, la cérémonie s’est déroulée au domicile des deux acteurs situé près du canyon de Topanga, en Californie. «C’était adorable et joyeux. Le menu était composé de produits de la ferme», a confié la source de «People», ajoutant que le couple était discret et appréciait sa vie dans les environs du canyon.